Binlerin katledildiği toplama kampında sekreterlik yapan Nazi, "insanlar kendisine gülmesin" diye duruşmadan kaçmış!

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Nazi Almanyası döneminde binlerce insanın katledildiği bir toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'in daha önceden hakimi mahkemeye katılmayacağı konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı. Furchner, binlerce kişinin öldürülmesine yardım ve yataklık yapmakla suçlanıyor.

Eski Nazi sekreteri, perşembe günü kaldığı huzur evinden taksiyle kaçmış ve mahkemenin yaklaşık 50 kilometre uzağında yakalanmıştı.

Furchner'in kaçmadan önce hakime "utandırılmamak için" ve "ilerlemiş yaşı ile fiziksel zorluklar" nedeniyle duruşmaya katılmayacağına dair mektup yazdığı belirtildi.

Mektupta Furchner'in "fiziksel sıkıntılarını" listeledikten sonra, "Bu utançlardan kaçınmak ve dünyanın güleceği şey olmamak istiyorum" yazdı.

The Guardian'ın mahkeme yetkililerinden aktardığına göre hakim, Furchner'i duruşmadan kaçması durumunda sonuç yaşayacağı konusunda uyardı.

91 yaşındaki Irmgrad Furchner, 1943-1945 yılları arasında Stutthof toplama kampında sekreter olarak görev almıştı. Huzurevinde yaşayan Furchner, 11 bin insanın öldürülmesine yardım ve yataklık suçuyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkacaktı. Huzurevinden kaçtıktan sonra Hamburg'ta yakalanan Furchner, gözaltına alındı. Doktorun fiziksel olarak bir engeli bulunmadığına dair rapor vermesinin ardından Furchner, 3 hafta içinde hakim karşısına çıkacak.