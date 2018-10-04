Binlerce üniversite mezunu temizlik kadrosu peşinde

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliğiyle Türkiye genelinde istihdam edeceği temizlik görevlisi personeli için Ankara ve İstanbul listeleri ilan edildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendireceği yaklaşık bin 500 kişinin alınacağı iş için 107 bin başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilenlerin yaklaşık 6 bini üniversite, 8 bini de yüksek okul mezunu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde merkez ve taşrada görevlendirilecek toplam 5 bin 298 temizlik görevlisi için alan verdi. 25 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek kura öncesi İstanbul ve Ankara’da kuraya katılmaya hak kazananların listesi İŞKUR tarafından ilan edildi. İki il için görevlendirilecek toplam temizlik personeli sayısı bin 473 kişiyken başvuranların toplam sayısı 107 bin 305 oldu.

40 Kişilik Ankara kadrosuna 3 bin 42 lisans, 4 bin 184 ön lisans mezunu başvurdu

Temizlik personeli görevi için İŞKUR’un ilan ettiği listelerde lisans ve ön lisans mezunlarının sayıları dikkat çekici. Ankara’da görevlendirilecek 40 kişilik temizlik işçiliği ilanına başvurup kuraya katılmaya hak kazananların toplam sayısı 55 bin 538 kişi olurken, bunların 3 bin 42’si lisans yani üniversite mezunu. En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabildiği iş için Ankara’da 4 bin 184 de ön lisans (yüksek okul) mezunu kuraya katılmaya hak kazandı.

İstanbul'daki kadroya başvuran toplam lisans ve ön lisans mezunu sayısı 6 bin 804

İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak bin 433 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna başvurup kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı ise 51 bin 767. Bunların 2 bin 835’i üniversite, 3 bin 969’u ise yüksek okul mezunu. Bu sayılara göre sadece iki il için 6 bine yakını üniversite mezunu, 8 bin 153 de yüksek okul mezunu, temizlik görevlisi pozisyonuna başvurdu.

TÜİK’in haziran ayı verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 315 bin kişi işsiz. Geçici işlerde çalışan ya da ailesinin desteğiyle hayatını sürdüren milyonlarca üniversite mezunu ise öğrenim gördükleri bölümlerin dışında farklı işler arıyor.