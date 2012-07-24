Binlerce üniformalı Kürt asker Kuzey Irak'tan Suriye'ye geçti

Suriye'de Kürtlerin Türkiye sınırındaki 6 şehri ele geçirmesinin ardından, Suriye'ye sınır olan Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde yoğun hareketlilik gözlendi. Kobra helikopterler sınır boyunda keşif uçuşu yaparken, Cizre’den Nusaybin’e sivil araçlarla asker sevk edildi. Kuzey Irak’tan da üzerlerinde üniforma bulunan binlerce Kürt askerin, Suriye’ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye’de Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırına yakın bölgelerde yaşayan Kürt’lerin Kobani, Afrin ve Derika Hemko’ya el koymasıyla başlayan isyan devam ediyor. Türkiye’nin Suriye’ye sınırı olan Şırnak’ın Cizre ile Mardin’in Nusaybin ilçesi sınır kesiminde askeri hareketlilik artıyor.

Cizre’den bugün yaklaşık 200 sivil araçtan oluşan konvoyla Nusaybin’e doğru asker sevki yapıldı. Frekans karıştırıcı Jammer’li araçların karadan eşlik ettiği konvoya, havadan da Kobra helikopterler eşlik etti. Kobralar sınır boyunca sık sık keşif uçuşları da gerçekleştirdi.



Binlerce Kürt asker Suriye'ye geçti



Bu arada, Kuzey Irak’ın Kürt Bölgesi’ndeki Zaho kentinin içinden geçen Dicle Nehri kıyısındaki Dera Bir mıntıkasından üzerlerinde üniforma bulunan binlerce Kürt’ün, yürüyerek Suriye sınırına geçtiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Ellerinde silah olmamasına rağmen, hakim tepelerde bu kişileri koruyan silahlı askerlerin olduğu görülürken, cep telefonu ile çekildiği anlaşılan görüntülerde yürüyen askerlerin, "Kamışlo’ya yavaş yavaş ilerliyoruz. Kamışlo’yu almaya gidiyoruz" dedikleri iddia edildi.

Kuzey Irak’tan giden Kürtlerin Dera Bir, Andivar ve Derka Hemko güzergahından geçip Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin karşısındaki Kamışlı Kenti’ne gittikleri öne sürüldü.

Barzani, Suriyeli Kürtleri eğittiklerini doğruladı



Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Suriye ordusundan firar eden Kürt askerlerden oluşan Batı Kürdistanlı gençleri bir kampta eğittikleri yönündeki iddaları doğruladı. Kuzey Irak’ta yayın yapan internet sitelerinde yer alan açıklamalarda Barzani, Suriye ordusunun Batı Kürdistan’dan çekilmesi durumunda, oluşacak güvenlik boşluğunu doldurmak amacıyla Suriyeli Kürtlerin eğitildiğini, gençlerin Hewler anlaşması çerçevesinde oluşturulan yüksek konseyin uygun görmesi durumunda Suriye’ye geçeceğini açıkladı.

Savaşçı gücün mevcut durumda sınırı geçmediğini anlatan Barzani, "Suriye’ye gönderilmediler. Onlar hala burada. Eğer yüksek konsey gitmelerini isterse gidebilirler. Eğer istemese durumun netleşmesini bekleyecekler, çünkü bu insanlar oralı ve sonuçta geri dönecekler" dedi.

Hewler’de 2 hafta önce Barzani başkanlığında bir araya gelen, aralarında PYD’nin de bulunduğu Batı Kürdistanlı örgütleri bünyesinde toplayan Halk Meclisi ile Kürt Ulusal Konseyi, ortak hareket etmelerini sağlayacak Yüksek Konsey’in kurulmasına karar vermişti. Kamuoyunda ’Hewler Anlaşması’ olarak bilinen 7 maddelik anlaşmada Batı Kürdistan’da savunma gücünün kurulması da yer alıyor.