'Binlerce Suriyeli sığınmacı Türkiye sınırında bekletiliyor

Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye giriş yapan mülteci sayısı 100 bin sınırını geçerken, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaklaşık 10 bin Suriyelinin Türkiye ve Irak sınırlarında bekletildiğini açıkladı. HRW’un yayınladığı bildiride Kilis yakınlarındaki Öncüpınar/Bab al Selam sınır kapısının Suriye tarafında, sınıra yaklaşık 50 metre mesafedeki bir diğer kampta ise, yaklaşık 5500 Suriyeli barındığı belirtilerek, burada kalanların sınırda Türk askerlerini protesto ettiği hatta yalvardığı belirtildi. Reyhanlı Köyü yakınlarındaki gayrıresmî giriş noktasının Suriye tarafında bulunan Atma kasabasının yakınlarında ise 1600 Suriyelinin “Türkiye sınır muhafızlarının gözlerinin önünde yaşadığına” dikkat çekildi.

Taraf ’a konuşan HRW’un Türkiye temsilcisi Emma Sinclair-Webb, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri gereğince sınır ve geçiş noktalarını açık tutması gerektiğini vurgulayarak “Biz Türkiye kapıları kapattı demiyoruz, ama bazen kabul etmiyorlar gibi görünüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 20 ağustostan itibaren 30 bin kişinin giriş yaptığını duyurdu. Ancak aynı zamanda çok sayıda Suriyelinin bekletildiğine dikkat çekmek istiyoruz” dedi.



Türkiye yalnız kaldı

Sinclair-Webb, coğrafi çekince nedeniyle doğudan giriş yaptıkları için Türkiye’ye gelen Suriyelilerin “mülteci” değil davetli statüsüne sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yalnız kaldığını da belirten Sinclair- Webb “Türkiye çok büyük bir yük taşıyor. 14-15 kamp kuruldu, maalesef giremiyoruz ama iyi organize edildiğini biliyoruz. Bu çok masraflı bir yük ve diğer ülkelerin de daha fazla maddi ve lojistik yardım yapması gerekiyor” değerlendirmelerinde bulundu. Sinclair-Webb, muhalif Hür Suriye Ordusu güçlerinin son dönemde artan ihlallerinin de HRW tarafından belgelendiğinin altını çizdi. Daha önceki raporunda muhaliflerin işlediği insan hakları suçlarına bir parantez açan HRW’un henüz yeni bir açıklaması olmadığını söyleyen Sinclair-Webb “Üzerinde çalışıldığını biliyorum. İnsan hakları konusunda hem hükümet hem de muhaliflerin suçlarını belgeliyoruz. Bu durumda taraf tutmuyoruz” dedi.