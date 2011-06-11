Binlerce Suriyeli Hatay'a sığınıyor

T24 - Suriye'nin Türkiye sınırında başlattığı operasyonun ardından Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye kaçışı sürüyor. Sınırı geçenlerin sayısı 4 bin 300'e ulaştı. Hatay'ın Boynuyoğun köyüne Kızılay tarafından üçüncü çadırkent de kuruldu.







Suriye'den Hatay sınırına gelenler askerler tarafından kimlik tespiti yapılarak içeri alınıyor.

Sınırın Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 4 bin 300'e ulaştı.

Suriyeliler bu geçiş noktasına kamyonlarla taşınıyor. İşlemlerin ardından Yayladağı ve Altınözü ilçelerine kurulan 2 çadır kentte alınıyor.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, yaralılar için çadırkentlere revir kurdu. Sağlık görevlileri sığınmacıları sürekli sağlık kontrolünden geçiriyor.

Özellikle hamile kadınlar ve bebekler yakın takipte. Göçün artması ihtimaline karşın Kızılay, üçüncü çadır kenti Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyüne kurdu.

Sığınmacıların henüz yerleştirilmediği bin çadırda, 5 bin kişi konaklayabilecek. Sadece iki ilçe değil.

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesi de kırmızı alarmda. Cilvegözü gümrük kapısından Suriyelilerin ilçeye sığınması ihtimaline karşın, tedbirler alındı.

157 Suriyelinin de sınırdan kendi isteğiyle geri döndüğü belirtildi.



Suriye'de tansiyon yükseliyor

Halk çatışmalardan dolayı, Türkiye'ye kaçarken Suriye'de tansiyon yüksek. Suriye ordusunun Türkiye sınırına yakın bölgede bulunan Cisr el Şugur kasabasında başlattığı operasyon sürüyor. Operasyonda ve gösterilerde can kaybı en az 32.

120 güvenlik görevlisinin silahlı çeteler tarafından öldürüldüğünü öne süren Suriye güvenlik güçleri, tanklar ve zırhlı araçlar eşliğinde kasabaya girdi.

Güvenlik güçleri, kasabayı abluka altına aldı. Girişleri kapattı. Bölgeden çatışma haberleri geliyor. Muhalifler ordunun kasabada katliam yaptığını söylüyor.

Cuma günü de göstericiler de yine sokaktaydı. Başkent Şam, isyanın kalbi Deraa, Lazkiye ve Havran bölgesindeki bir köyden ölüm haberleri geldi.

Muhalifler, "Göstericilerin üzerine ateş açıldı" diyor. Maret el Numan kasabasındaki saldırıda, helikopterlerin halkı hedef öne sürülüyor.

Ancak Suriye devlet televizyonu gösterilerde güvenlik güçlerinin de kurşunların hedefi olduğu iddiasında.

ABD ve Birleşmiş Milletler, Şam hükümetine "Şiddeti durdur" çağrısı yaptı.

