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Binlerce siteyi erişime engelleyen BTK, VPN'e de savaş açtı

Bilgi Teknoloji Kurumu İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, VPN'lerin 'tüm dünyada ortak sorun' olduğunu öne sürdü

24 Mart 2018 20:00

BTK İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç,  engelli sitelere erişimin önünü açan VPN’lerin tüm dünyada ortak bir sorun olduğunu iddia etti; ‘önlemlerin test aşamasında olduğunu’ açıkladı.

TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na bir sunum yapan Gönenç, “VPN üzerindeki haberleşmeleri, internet sağlayıcılarını kontrol edebiliyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtında, VPN’le ilgili kanunda hüküm olduğunu belirterek, “Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarının, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız” dedi.

Gönenç sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü takdir edersiniz ki yüzlerce uygulama ve işletmeye böldüğünüz zaman matriks şeklinde bunların bir de test edilmesi lazım. Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları, IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte. Tüm dünyada ortak bir sorun, bununla ilgili çalışmamız şu anda mevcut, tedbir alınması amacıyla uyarılarımız erişim sağlayıcılara mevcut ve ciddi önlemler de aldık, test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz.” 

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