Binlerce sığınmacı Avrupa'ya doğru yolda



Yunanistan'ın liman kenti Pire'ye Ege adalarından 1700'den fazla sığınmacının geldiği bildirildi. Sığınmacıların Türkiye'den Yunan adalarına geçtikleri belirtildi. Yunan makamları, pazartesi günü de adalardan Pire'ye yaklaşık 6500 kişinin geldiği bilgisini verdi.

Otobüslerle Makedonya sınırını giderek oradan da batı Avrupa'ya doğru ilerlemek isteyen sığınmacıların Balkan güzergahını kullandıkları ifade ediliyor. Sığınmacıların büyük bir bölümünün Suriye, Irak ve Afganistan'dan geldikleri belirlendi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği bilgiye göre kış aylarına rağmen Türkiye'den deniz yoluyla 2016 yılının ocak ayında 60 bin 502, 1 Şubat itibarıyla ise bin 250 mülteci ve göçmen Yunanistan'a geçti.

Konsey Başkanı'ndan çağrı

Avrupa Birliği de dış sınırlarının daha iyi korunması ve sığınmacıların Avrupa'ya ilerleyişini durdurmak için Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor. AB Konseyi'nin dönem başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Başkanı Bert Koenders, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ilkbahar aylarına kadar 'hotspot' adı verilen kayıt merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğini ifade eden Koenders, AB'nin dış sınırlarının korunması için Türkiye ile varılan işbirliği anlaşmasının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşma uyarınca, Avrupa Birliği Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euroluk bir yardım fonu oluşturmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği, fonun 1 milyar euroluk tutarını Birlik bütçesinden, 2 milyar euroluk kısmını da üye ülkelerin desteği ile biraraya getirmeyi umuyor. Brüksel kulislerinde İtalya'nın 225 milyon euro, Almanya'nın 428 milyon euro, Fransa'nın 309 milyon euro aktaracağı konuşuluyor.

Yunanistan'a destek

AB'nin içişlerinden sorumlu komiseri Dimitri Avramopoulos da yeterince önlem almadığı gerekçesiyle eleştirilen Yunanistan'a arka çıktı. Avramopoulos, Yunanistan'ın eksikliklerini kapatmaya başladığını belirterek "Yunanistan'ı yalnız bırakmayacağız" dedi. Atina'nın şubat ayı sonuna kadar sığınmacıların dağıtılması ve kayıt altına alınması amacıyla beş kayıt merkezi oluşturması planlanıyor.