T24

'Binlerce profesörden bir profesör tutuklanmış olabilir'



'Eğer bunlar yanlışsa yanlış hesap bir yerden döner'



İşte Şahin'in o açıklaması: "Büşra hanım Türkiye'deki binlerce profesörden bir profesördür. O profesör hanımın da tutuklanma sürecini biz izliyoruz. Tamamen Türkiye'de her yargılamada olduğu gibi delillere dayalı bir yargılamanın sonucu olması lazım. Ve öyledir diye biliyorum. Delillerin ne olduğunu zaman içinde kamuoyu da bilebilir ama kendilerinin mutlaka bildiğinden eminim çünkü savcılık makamı kendilerine iddiayı ifade etmişlerdir. Mahkeme sürecinde de hakimlerimiz mutlaka kendilerine iddiaları sormuşlar ama aldıkları yanıtlardan muhtemeldir ki tatmin omamışlardır.Bu bağlantı bir terör yapılanmasının bağlantısıdır gördüğümüz, öğrendiğimiz kadarıyla. Ama bir profesörün tutuklanması durumunda bu ülkede binlerce insan tutuklanırken bir profesörün tutuklanmaması gerektiğini savunmanın hukukla, adaletle ne kadar bağdaştığını ben bir hukukçu olarak anlamakta zorlanıyorum. Hukukun eşitliği karşısında acaba imtiyazlı sınıflar mı olsun isteniyor bu ülkede diye düşünmek durumundayım dolaysıyla da sormak durumundayım.Bu ülkede bütün profesörler tutuklanmış olsa merak eder sorabiliriz ama binlerce profesörden bir profesör tutuklanmış olabilir. Binlerce kaymakamdan bir tanesi tutuklanmış olabilir, binlerce esnaftan bir tanesi tutuklanmış olanilir, yani hukuk herkes için. Ama bu tutuklamaların ben ötesine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha dün Van'da eli silahlı 4 tane teröristi yakaladı biri İranlı biri ıraklı ikisi de Türk vatandaşı olan güvenlik güçlerimiz.Sayın profesörümüzün anladığım kadarıyla bu yapıyla bir bağlantısı olduğu. Sanki dersimiz; siyaset konumuz da Türkiye Cumhuriyeti'nde halk nasıl ayaklandırılır sebepsiz yere, kandırılarak, Türkiye Cumhuriyeti nasıl bölünür derslerinin hocalığını yapmak durumundaymış diye duyuyoruz. Eğer bunlar yanlışsa yanlış hesap bir yerden döner. Sadece yargıçlar Berlin'de değil yargıçlar Türkiye'de vardır ve biz Türk yargısına Türk yargıçlarına güveniyoruz."