Binlerce mükellefle aynı konuşmayı yaptım

Unakıtan beklenmedi

Vergiden anlayan konuşmayı anlar

Yeni başkan Kayserili

Eski Başkana göre alınma şekli şık değil



Vergi uzmanı Yıldız etik dışı değil demişti



Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy dün görevinden alınarak Lefkoşa Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği'ne atandı. Ancak Ulusoy'un birkaç gün içinde emekliye ayrılıp ayrılmayacağı konusunda karar vereceği ifade ediliyor. Ulusoy'un ayrılmasıyla boşalan Gelir İdaresi Başkanlığına ise İdare'de Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Kilci'nin ataması yapıldı. Kayserili olan Kilci, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci'nin kardeşi.Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın bilgisi dahilinde Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik ile yaptığı cep telefonu görüşmesi yasadışı olarak dinlenen ve internette yayınlanan Ulusoy'un salı günü akşam görevden alındığı kulislerde yayıldı. Bir başka göreve atandığına ilişkin karar ise Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanırken ortak kararnamede halen tedavi için ABD'de olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın imzası yok. Kararda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile Maliye Bakanı'na vekalet eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in imzası var. Kararname 3 mart tarihli olmasına rağmen, Unakıtan'ın bugün (perşembe) İstanbul'a ulaşmış olması bekleniyor. Yani Unakıtan'ın birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceği bilindiği halde, görevden alma için Unakıtan'ın dönüşü beklenmedi.Referans gazetesine açıklamalar yapan Ulusoy, "Benim içim rahat" dedi. Salı günü akşam kararı öğrendikten sonra memleketi Kütahya'ya giden Ulusoy, burada birkaç gün dinleneceğini söyledi. Daha sonra da ailesinin yanına İstanbul'a gidecek olan Ulusoy, emekli olma konusunu birkaç gün düşüneceğini ve kararını vereceğini ifade etti. Maliye Bakanı Unakıtan ile telefonda görüştüğünü anlatan Ulusoy, vergiden anlayan birisinin kasette yer alan ifadeleri de rahatlıkla anlayacağını, yanlış yorum yapamayacağını kaydetti. Kasette yer alan ifadelerin uzlaşmaya tabi olan 30 milyon TL'lik bir ceza için söz konusu olduğunu, bu tür konuşmaları binlerce mükellefle yaptıklarını söyledi. 'Çekirdek parası' yorumu için ise Ulusoy, zaten uzlaşıldığında 'cezaya göre' çekirdek parasına ineceği yorumunu yaptı.Ulusoy'un çevresine ise dert yandığı öğrenildi. Ulusoy'un yakın çevresine, telefon konuşmasının dinlendiğini, kaydedildiğini, bir takım bölümlerin kesildiğini anlattığı, bu kesilmelerle ifadelerin değiştirilmeye çalışıldığını ve uygun zamanda da servis edildiğinden bahsettiği söyleniyor.Metin Kilci, Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduğu günden bu yana üçüncü başkan olacak.İlk başkan Osman Arıoğlu'nun emekli olmasının ardından Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı yapan Mehmet Kilci'nin adı başkanlık için geçmişti. O dönemde Mehmet Kilci'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından istendiği kulislerde dolaşmıştı. Çünkü Kilci Ailesi Kayserili. Ancak Mehmet Kilci'nin maliye müfettişi, Maliye Bakanı Unakıtan'ın hesap uzmanı olması nedeniyle Kilci'nin tercih edilmeyeceği konuşulmuştu.GİB'in ilk başkanı olan Osman Arıoğlu, Ulusoy'un görevden alınma şeklinin 'şık' olmadığını söyledi. Bürokratların görevden alınabileceğini dile getiren Arıoğlu, ancak görevden alınma biçimini "Böyle olmaması gerekirdi" diye yorumladı. Kasette dikkat çekilebilecek tek noktanın diğer denetimlere yönelik ifadeler olabileceğini söyleyen Arıoğlu, bu ifadenin de normal olduğunu, çünkü vergi denetimlerinin amacının 'işletmeyi öldürmemek' olduğunu dile getirdi.Vergi Uzmanı ve Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Yıldız, Akşam Gazetesi'nde 27 Şubat tarihinde yazdığı yazısında, DYH Başkan Yardımcısı Soner Gedik ile Ulusoy'un yaptığı görüşmeyi 'etik dışı değil' diye yorumlamıştı. Yıldız, incelenecek yılların sınırlandırılmasına ilişkin talep ve yaklaşımda esasta bir sorun görmediğini belirterek, uzlaşmada rakamın çekirdek parasına ineceği söyleminin ise konuşmanın bütünü ve tarzı içinde değerlendirmek gerekeceğine dikkat çekmişti. Yıldız yazısında, "Her gün binlerce mükellef, vergi dairelerinde, inceleme birimlerinde ve uzlaşma komisyonlarında benzer konuşmalar yapmakta ve benzer taleplerde bulunmaktadır" demişti.