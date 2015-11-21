Binlerce kişiyi dolandırdılar; 6 milyon liralık 'call center' vurgunu

İstanbul'da kurdukları call center ofisinden Türkiye genelinde binlerce kişiyi kredi kartı borçları yapılandırması ve dosya masraflarını geri alınması vaadiyle dolandıran 45 kişilik suç örgütü İstanbul Siber Polisi tarafından çökertildi. 6 milyon lirayı aşan vurgun tespit edildi. Dolandırıcıların yanlarında çalıştırdıkları insanlara gerçek amaçlarını söylemedikleri, noteri kandırdıkları ve vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul'da kurdukları call center ofisi üzerinden Türkiye genelinde binlerce kişiyi kredi kartı borçları yapılandırması ve dosya masraflarını geri alınması vaadiyle dolandıran 45 kişilik suç örgütü İstanbul Siber Polisi tarafından çökertildi. Ofiste yapılan aramada binlerce dosya bulunurken, sahte avukatlar adına noterlerden vekaletname alındığı da ortaya çıktı. 6 milyon lirayı aşan vurgun tespit edildi.

5 kişi başvurdu

Dolandırıcıların yanlarında çalıştıkları insanlara gerçek amaçlarını söylemedikleri, noteri kandırdıkları ve vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.İstanbul Siber Polisi'ne başvuran 5 kişi, kendilerini danışmanlık şirketinden aradıklarını söyleyen kişilerin, kredi kart borçlarının yapılandırılması ve kredi dosya masraflarının geri alınmasını vadederek dolandırdıkları yönünde şikayette bulundu.

2 sahte avukat

İstanbul Siber Polisi, yaptığı araştırmada, danışmanlık şirketi altında Kağıthane'de bir call center merkezi kurulduğunu tespit etti. Call center merkezini kart dolandırıcılığından emniyette kaydı olan O.A.K eşi M.R.K ile kurdu. Şirketin evrak üstündeki sahibi İ.K gözükürken, O.A.K tarafından yönetildiği belirlendi. O.A.K, call center ofisine telefonlarla vatandaşları arayan 31 kişi aldı. Bu kişiler vatandaşları aradı. Aranılan vatandaşlardan kart bilgileri şifrelerine kadar alındı. Örgüt içindeki 2 kişi avukat olarak gösterildi. Vaatleri kabul eden kişiler bu sahte avukatlara yönlendirildi. Sahte avukatlar yurdun dört bir yanındaki noterlerden vekaletname aldı. İşlemler karşılığında yüzde 20 ile 40 arasında komisyon alındı. Bütün bunlar yapılırken, alınan kart bilgileri kullanılarak başvuru sahibi vatandaşların hesapları boşaltıldı. Aranılan kişi dolandırıldıktan sonra bağlantı kurulan sim kart atılıyordu. Dolandırıcılık olayı yapılırken danışmanlık şirketinin ismi sık sık değiştirildi.

45 kişi gözaltında

İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı tespitlerin ardından önceki gün operasyon başlattı. Kağıthane'deki call center ofisi ile organizasyon içindeki kişilerin evlerine baskın yapıldı. Elebaşı O.A.K, sahte avukatlar S.Ç ve U.A'nın da arasında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Arama merkezinde çalışan 31 kişi emniyette, yaptıkları işin yasal bir iş olduğunu düşünerek yaptıklarını söyledi. 31 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. O.A.K'nın da arasında bulunduğu 14 kişi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Operasyonda, doğumuna 10 gün kaldığı anlaşılan O.A.K'nın eşi M.R.K gözaltına alınmadı. Avukatı aracılığıyla savcılıkta hazır bulunması istendi.

1500 adet kullanılmış SIM kart

Polis, arama merkezinde yaptığı aramada binlerce kişiye ait binlerce dosya buldu. 925'i ambalajı açılmamış ve 1500 adet kullanılmış sim kart, kaşeler, server, laptop, harddiskler ele geçti. 2 sahte avukata ait 32 adet noterlerden alınmış vekaletname ele geçti. Polis, yaptığı incelemede binlerce kişi üzerinden 6 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi. Belgelerin incelenmeye devam edildiği, rakamın artabileceği belirtildi. Polisin, 15 farklı ilden alındığı tespit edilen sahte avukatlara vekaletname veren noterlerle ilgili çalışmayı sürdürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.