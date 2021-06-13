Binlerce kişinin katıldığı motosiklet konvoyunda maske takmayan Bolsonaro'ya para cezası

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde düzenlenen motosiklet konvoyunda maske takmadığı için eyaletin Koronavirüs kuralları gereği para cezasına çarptırıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya'nın Sao Paolo eyaletinde binlerce motosiklet sürücüsünün katıldığı büyük bir konvoy düzenlendi. Konvoya katılan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, pek çok sürücü gibi maske takmadı. Bolsonaro, aşı olanların maske takmasına gerek olmadığına dair iddiasını sürdürdü.

Sao Paolo eyalet hükûmetinden yapılan açıklamada, etkinlikle maske takmayanların 110 dolarlık cezayı ödemesi gerektiğini söyledi.

Yerel yetkililere göre, konvoya 1200 kişi katıldı.

Bolsonaro, daha önce de Maranhao eyaletinde düzenlenen benzer bir mitingde de aynı nedenle para cezası almıştı.