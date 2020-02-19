Binlerce kişinin gemideki Koronavirüs karantinası sona eriyor; tahliye süreci başladı

T24 Dış haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle 2 haftadır Japonya'da karantina altında olan cruise gemisindeki yolcuların tahliyesi başladı. Gemiden 3 gün içinde 2 bin 500 kişinin ayrılması planlanırken Japonya'daki sağlık uzmanları Koronavirüs testleri negatif çıkan hastaların da en az 2 hafta daha gözlem altında tutulması gerektiğini söyledi.

2 haftadır Japonya'da demirlenmiş bir şekilde tutulan Diamond Princess adlı cruise gemisindeki yolcuların tahliye süreci başladı. 500 kişi çarşamba günü gemiden ayrıldı. Cumaya kadar 2 bin 500 kişinin gemiyi terk etmesi bekleniyor. Gemiden ayrılanların uçaklara bineceği, Tokyo gibi kalabalık kentlere geleceğine dair endişeler oluşurken Tokyo Kobe Üniversite Hastanesi'nden Enfeksiyon Uzmanı Dr. Kentaro Iwata gemiden ayrılan herkesin virüs bulunmasa bile 2 hafta daha gözlem altında tutulması gerektiğini söyledi.

Diamond Princess gemisindeki tahliye süreci ilk olarak tek bir kamarada kalan ve virüsten etkilenmeyen insanları kapsıyor. Virüsten etkilenen insanlarla temas edenler gemiden indikten sonra 14 gün daha karantinada kalacak.

Gemiden test sonuçları negatif olarak ayrılan bir vatandaş bir tweetle sevincini paylaştı: NEGATİF! Ben, oğlum, eşim, annem ve babam! Bizi koruduğun için teşekkürler Tanrım! Yarın gemiden ayrılıyoruz! Şu an çok duygusalım!

Gemide geçen 2 hafta

İçinde yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu gemi 2 haftadır karantina altındaydı. Gemide 500'den fazla kişide yeni tip Koronavirüs görülmüştü. Gemide vatandaşları bulunan ABD, Avustralya, Kanada, Güney Kore gibi ülkeler karantina altındaki vatandaşlarını özel uçaklarla tahliye sürecine başlamıştı

Koronavirüs kaynaklı ölüm 2 bini aştı

Çin'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 2 bini aştı. Ölüm vakalarının yüzde 40'ı virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesinde gerçekleşirken Hubei'deki yeni vaka sayısında düşüş yaşanıyor.