Binlerce kişi Urfa'da Öcalan'ın doğumgününü kutluyor

T24- PKK sempatizanları İmralı'da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın 61'inci doğum gününü kutluyor.

Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için çeşitli kentlerden dün sabahtan itibaren yola çıkarak, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Onbirnisan Beldesi’ne gelen PKK sempatizanları, geceyi açık arazide kurdukları çadırlarda geçirdi. Aralarında BDP milletvekilleri Emine Ayna, Bengi Yıldız, İbrahim Binici ve Sevahir Bayındır ile Öcalan’ın çağrısı üzerine geçen yıl Kandil ve Mahmur’dan gelen bazı PKK’lıların da bulunduğu kalabalık, çadır kurulan alanda türküler eşliğinde halaylar çekip, ateşler yaktı.



14 OTOBÜS İLE TEMSİLCİLER TAŞINDI



Her yıl olaylara sahne olan ve son olarak geçen yıl 2 kişinin öldüğü, Öcalan’ın doğum günü gerginliğinin bu yıl yaşanmaması için etkinliği organize eden Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (Tuhad-Fed) ile yapılan görüşmelerin ardından, bu yıl yapılacak etkinliğe belirli sayıda insanın katılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı’nın onayını almasının ardından geçmelerine izin verdiği 500 kişilik kalabalık, bu sabah 14 otobüs ile Onbirnisan Beldesi’ne yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ömerli Köyü’ne doğru yola çıktı.

Çevre illerden gelen takviye ekiplerle desteklenen jandarma ve polis de Ömerli Köyü’ne 20 kilometre kala Karataş Tepe Mevkii’nde güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla barikat kurduğu köy yolunu ayrıca geçişlerin önlenmesi için demir bariyerlerle de kapattı. Geçmiş yıllarda Karataş Tepe Mevkii’ni kuşatan tepelere yay şeklinde önlem amaçlı olarak dizilen asker ve polislerin bu yıl ise belli noktalarda gruplar halinde konuşlandığı görüldü.

Kalabalık Halfeti’ye doğru ilerlerken, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şükrü Cumhur, Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, ilçe kaymakamları ile yüksek rütbeli subaylar da güvenlik güçlerinin barikat kurduğu bölgeye gelerek önlemler hakkında bilgi alıp inceleme yaptı.

ÖLENLER İÇİN KARANFİL

Onbirnisan Beldesi’nden 14 otobüs ile Ömerli Köyü’ne hareket eden grup, saat 10.30 sıralarında köye 20 kilometre uzaklıktaki, güvenlik güçlerinin barikat kurduğu Karataş Tepe Mevkiine ulaştı. Burada durdurulan otobüslerden inen aralarında BDP Milletvekilleri Bengi Yıldız ve Sevahir Bayındır’ın da bulunduğu 500 kişi, BDP İl Başkanı İbrahim Ayhan’ın Kürtçe konuşmasıyla, geçen yıl çıkan olaylarda 2 kişinin öldüğü yere gitti.

Hep birlikte 2 kişinin öldüğü alana giden kalabalığın, güvenlik güçlerine karşı taşkınlık yapmaması için sarı renkli kıyafet giyen bazı kişiler tepelerde görevlendirildi. Otobüslerden inen ve PKK elebaşı Öcalan'ın posteri ile PKK’nın renklerini simgeleyen bezler taşıyan kalabalık, Öcalan PKK lehine Kürtçe sloganlar atarak, geçen yıl çıkan olaylarda yaşamını yitiren Mahsun Karaoğlan ile Mustafa Dağ’ın öldüğü alana karanfil bıraktı.