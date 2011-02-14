-BİNLERCE KİŞİ TAHRİR MEYDANI'NA GERİ DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, binlerce kişinin Tahrir Meydanı'na geri döndüğü bildirildi. Bir görgü tanığı, bayraklar taşıyan binlerce kişinin bugün göstericilerden tamamen temizlendiği belirtilen meydana geri döndüğünü söyledi. Trafiğin ise durduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'nda gösterici kalmadığı bildirilmişti. Mısır asker ve polisinin, Tahrir Meydanı'nda kalan son demokrasi yanlısı göstericileri de meydandan çıkardığı belirtilmişti.