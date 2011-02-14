T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİNLERCE KİŞİ TAHRİR MEYDANI'NA GERİ DÖNDÜ ANKARA (A.A)

14 Şubat 2011 16:30

-BİNLERCE KİŞİ TAHRİR MEYDANI'NA GERİ DÖNDÜ ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, binlerce kişinin Tahrir Meydanı'na geri döndüğü bildirildi. Bir görgü tanığı, bayraklar taşıyan binlerce kişinin bugün göstericilerden tamamen temizlendiği belirtilen meydana geri döndüğünü söyledi. Trafiğin ise durduğu kaydedildi. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'nda gösterici kalmadığı bildirilmişti. Mısır asker ve polisinin, Tahrir Meydanı'nda kalan son demokrasi yanlısı göstericileri de meydandan çıkardığı belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24