-BİNLERCE KİŞİ ABYEİ'DEN KAÇTI CUBA (A.A) - 22.05.2011 - Sudan'da, Kuzey Sudan ordusunun, Kuzey ile Güney Sudan sınırında yer alan ve Güney Sudan'daki Abyei eyaletinin başkenti olarak kabul edilen Abyei kasabasını ele geçirmesinin ardından, binlerce kişinin kasabadan kaçtığı bildirildi. Kuzey Sudan ordusu, dün şiddetli çatışmalar sonucu Abyei'nin kontrolünü ele geçirmişti. "Çok berbat çatışmalar yaşanmış" olduğunu belirten Sudan Halkın Kurtuluş Ordusu'nun (SPLA, Güney ordusu), sözcüsü Philip Aguer, "hedef gözetmeyen bombardımanlar ve tankların taaruzu yüzünden Abyeililer kasabayı terk etmek zorunda kaldı" diye konuştu. Abyei'deki kliniği ve kasabanın 40 kilometre güneyinde bulunun Agok kasabasındaki kliniği yöneten Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yayımladığı yazılı açıklama, Abyei'deki bütün nüfusun Abyei'den kaçtığını belirtiyor. Abyei'deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını belirten MSF, Agok'taki kliniğe dün akşam 42 yaralı getirildiğini ve daha fazla yaralının beklendiğini kaydetti. SPLA sözcüsü Philip Aguer açıklamasında, Sudanlı askerlerin tam bir bölükle kasabaya girdiği sırada SPLA'nın kasabada savaş gücü bulundurmadığını söyledi. Kuzey ve Güney Sudan petrol zengini bölge üzerinde hak iddia ediyor. Güney Sudan ocak ayında yapılan referandumda bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı ve temmuzda fiili ayrılık olacak. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Abyei bölgesinin Kuzey Sudan'dan ayrılması durumunda iki ülkenin bölünmesi konusunda yapılan anlaşmayı reddedeceklerini söylemişti.