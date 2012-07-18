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Dünya

Binlerce kadının rahmini aldılar!

Hindistan Sağlık Bakanı Amar Agarwal, skandala şimdiye kadar 34 özel hastanenin adının karıştığını bildirdi

18 Temmuz 2012 23:05

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde birçok özel hastanenin devletten sigorta parası almak için binlerce kadını "kanser tehlikesi var" diye aldatarak rahimlerini aldığı ortaya çıktı.

BBC’nin haberine göre, sadece son altı ay içinde 2 binden fazla kadının rahminin özel hastanelerde alındığı belirlendi.
 
Chhattisgarh eyaleti Sağlık Bakanı Amar Agarwal, skandala şimdiye kadar 34 özel hastanenin adının karıştığını bildirdi.
 
Bakan, şu ana kadar 9 doktorla 34 hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu.
 
Olay, eyalette rahim alma operasyonlarının ani olarak artış göstermesiyle ortaya çıktı.
 
Soruşturma başlatan eyalet Sağlık Bakanlığı, devletten sigorta parası sızdırmak isteyen 34 özel hastanenin son 30 ayda kırsal kesimden gelen 7 bin kadar kadını "kanser tehlikesi var" tehdidiyle korkutarak rahimlerini aldığını ortaya çıkardı.
 
Bazı kadınların sırt ağrısı nedeniyle hastaneye gelip, hastaneden rahimleri alınmış olarak çıktığı saptandı.
 
60 milyon nüfuslu eyaletteki ana muhalefet partisi lideri Ravindra Chaubey, rahmi alınan kadın sayısının 50 bini aştığını savunuyor

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