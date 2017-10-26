"Binlerce IŞİD savaşçısı ülkelerine döndü, Türkiye ilk sırada"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center'a göre, IŞİD’in en az 5 bin 600 yabancı savaşçısı Suriye ve Irak'tan ülkelerine döndü. Yaklaşık 900 kişinin döndüğü Türkiye, bu kategoride ilk sırada yer alıyor.

Soufan Center'ın "Halifeliğin Ötesi: Yabancı Savaşçılar ve Geri Dönenlerin Yarattığı Tehdit" adlı son raporunda, Türkiye'ye dönen 7 bin 240 kişinin IŞİD veya El Kaide üyeliği şüphesiyle gözaltına alındığı ya da tutuklandığı belirtiliyor.

Raporda yaklaşık 900 Türkiye vatandaşının herhangi bir engele takılmadan geri döndüğü hesaplanmış. Verinin kaynağı ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı.

Raporda IŞİD'in Türkiye'de Temmuz 2017 öncesi 14 saldırı düzenlediği, yalnızca 2016'da 22 saldırının engellendiği de belirtiliyor.

Rusya listenin ilk sırasında

33 ülkeden IŞİD'e katılan cihatçıların incelendiği rapora göre Türkiye, en fazla vatandaşı IŞİD'e katılan 7. ülke. Listenin ilk sırasındaki Rusya'yı ise Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus izliyor. İngiltere'den savaşmaya giden 850 kişinin yarısının da ülkelerine döndükleri belirtiliyor.

Rapora göre ülkelerine dönen savaşçıların bir kısmı hapsedilirken, kalanları sırra kadem basarak sonraki yıllar için önemli güvenlik riskleri oluşturuyor.

"Örgüte katılımlar durma noktasına geldi"

Soufan Center'a göre çok sayıda ülkenin IŞİD'e karşı operasyon başlatmasının ardından örgüte katılımlar 2015 sonunda durma noktasına geldi.

IŞİD'in Suriye'nin Rakka şehri gibi önemli kentlerinin geri alınmasının ardından bulunan belgeler, örgüte katılan 40 binden fazla yabancı savaşçıdan 19 bininin adlarının öğrenilmesini sağlamıştı. Bu kişiler 110 farklı ülkeden gelerek örgüte katılmıştı.

Diğer ülkelerin Türkiye'ye gönderdiği isim listelerine göre 146 ülke, toplam 53 bin 781 vatandaşının IŞİD'e katılabileceği endişesini taşıyor.

"IŞİD'in lider kadrosu ülkelerine dönen savaşçıları kullanabilir"

Rapor, IŞİD'in toprak kaybetmesine rağmen örgütün lider kadrosunun ülkelerine dönen savaşçıları uzun süreler kullanabileceği uyarısında bulunuyor:

"Bu kişiler eski silah arkadaşlarının çağrılarını yerine getirmeye yatkın olacaktır."

Soufan Center çoğu ülkenin, IŞİD kontrolündeki topraklardan dönen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu insanlarla nasıl başa çıkacağı, onları topluma nasıl entegre edeceği sorularına yanıt bulamadığı, bu konuda zorlandığı görüşünde.