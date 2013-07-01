Binlerce Hong Konglu demokrasi için yürüdü

On binlerce Hong Konglu, bölgenin Çin'e bağlanmasının 16. yıldönümünde Hong Kong Özel İdare Bölgesi yöneticilerini protesto etmek ve evrensel oy hakkını talep etmek için yürüdü. Hong Kong'un Britanya sömürgesi dönemindeki bayraklarının yer aldığı eylemlerde "Demokrasi şimdi" ve "Kahrolsun Çin Komünist Partisi" dövizleri taşındı.

Her yıl gerçekleştirilen demokrasi mitingine bu sene Pekin'in bölgenin içişlerine karıştırdığı tartışmaları damgasını vurdu. Hong Kong Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre Hong Kongluların sadece % 33'ü bölgenin Çin'e bağlı olmasından memnun.

Rumbia tropikal fırtınasının sebep olduğu yağmura ve şiddetli rüzgar nedeniyle katılımın beklenenden az olduğu eylemlerin sebepleri arasında gelir farklılıklarındaki uçurum ve artan emlak fiyatları da gösteriliyor. Çinli zenginlerin Hong Kong'taki evlere yoğun ilgi göstermesinin, emlak fiyatlarının artışında etkili olduğu belirtiliyor.

Şehrin liman bölgesindeki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Hong Konglu lideri Leung Chun-ying halkın sorunlarının ele alınacağını söyledi.

Hong Kong medyası eylemlere 50 bin kişinin katıldığı bilgisine yer verdi. Belirlenen yürüyüş güzergahının dışına çıkmaya çalışan bir grup göstericiyle polis arasında gerginlik çıktığı, ancak eylemlerde genel olarak bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

156 yıl boyunca Birleşik Krallık sömürgesi olarak kalan bölge, yapılan antlaşma gereğince 1Temmuz 1997'de Çin'e geri verilmişti.



