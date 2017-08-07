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Dünya
Deutsche Welle

Binlerce göçmen Yunanistan'dan ülkesine geri döndü

Yunan polisi, 2017 yılının başından itibaren iltica başvurusunda bulunan 11 binin üzerinde göçmenin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

07 Ağustos 2017 21:05

2017 yılının başından itibaren binlerce sığınmacı Yunanistan’dan ülkesine geri döndü. Yunan polisi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, iltica başvurusunda bulunan 11 bin 83 kişinin Uluslararası Göç Örgütü‘nün (IOM) desteği ile Yunanistan'dan ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Bu göçmenlerin büyük bir kısmının Arnavutluk, Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve Kuzey Afrika ülkelerinden olduğu açıklandı.

Yunan Polis Sözcüsü, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada geri dönen göçmenler için "Bunlar Yunanistan’da iltica başvurusu kabul edilmeyen ve Avrupa’da yasal yollardan kalma şansı bulunmadığını anlayanlar" diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) göçmenlere, güvenlik birimlerinin koruması altında ülkelerine geri dönme imkanı sağlıyor. Örgüt, ülkelerinde yeni bir başlangıç yapabilmelerine destek olmak amacıyla göçmenlere, uçağa binmeden önce 500 ile bin 500 euro arası mali yardımda da bulunuyor.

Yunanistan'da halihazırda 62 bini aşkın kayıtlı göçmen bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı mülteci kamplarında kalıyor.

2015 yılında Avrupa'ya ulaşmak üzere Türkiye üzerinden Yunanistan'a yaklaşık bir milyon sığınmacı geçmişti. Bu sayı 2016 yılında 173 bine düşmüştü. 2017 yılında Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısı ise 11 bin civarında.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA, BD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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