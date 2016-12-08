Binlerce göçmen kaz zehirli atık suda öldü

ABD'nin Montana eyaletinde bir maden ocağı yakınlarında toksik atık su ve ağır metaller ile dolu çukura inen binlerce göçmen kaz, ölü bulundu. Yetkililer, bölgeye 25 bin göçmen kazın geldiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaz sürüsünün kötü hava koşulları nedeniyle toksik atık suyla dolu Berkeley Çukuru'na indiğini belirten yetkililer, bir hafta içerisinde binlerce kazın ölü bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, her yıl 2 ila 5 bin kuşun bölgede görüldüğünü, bu yıl sayıları çok fazla olması nedeniyle kaz sürüsünün atık suya inmesinin engellenemediğini belirtti.



Aynı zehirli atık su çukurunda 1995 yılında da 342 kuş ölü bulunmuştu.