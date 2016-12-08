T24 LogoT24 Logo
Dünya

Binlerce göçmen kaz zehirli atık suda öldü

Yetkililer, bölgeye 25 bin göçmen kazın geldiğini tahmin ettiklerini söyledi

08 Aralık 2016 11:43

ABD'nin Montana eyaletinde bir maden ocağı yakınlarında toksik atık su ve ağır metaller ile dolu çukura inen binlerce göçmen kaz, ölü bulundu. Yetkililer, bölgeye 25 bin göçmen kazın geldiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaz sürüsünün kötü hava koşulları nedeniyle toksik atık suyla dolu Berkeley Çukuru'na indiğini belirten yetkililer, bir hafta içerisinde binlerce kazın ölü bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, her yıl 2 ila 5 bin kuşun bölgede görüldüğünü, bu yıl sayıları çok fazla olması nedeniyle kaz sürüsünün atık suya inmesinin engellenemediğini belirtti. 

Aynı zehirli atık su çukurunda 1995 yılında da 342 kuş ölü bulunmuştu.

 

ETİKETLER

Kaztelef olduABDMontana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24