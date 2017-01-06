Binlerce dolarlık akıllı tuvaletler yaygınlaşıyor

Japonya'da ileri teknoloji ürünü tuvaletler sadece zengin evlerinde ve otellerde değil hastanelerde de yaygınlaşıyor. Bu akıllı tuvaletlerin hijyen ve sağlık alanında da önemli gelişmelere yol açtığı belirtiliyor.

Tuvalete giriyorsunuz; oturağı ısınmış ve tuvalet kâğıdı yok, bir kumanda duruyor sadece. Ama bunlar sizden önce giren kişiden kalan izler değil.

Japonya'da tasarlanan bu tuvalette yıkama ve kurutma imkânı da var. Kumandaya basınca küçük bir boru çıkıp farklı açılardan ve farklı hızda su püskürtüyor ve ardından sıcak hava üfleyerek kurutuyor. Ayrıca sensörler sizi hissederek deodorant kokusu yayıyor.

Kalktığınızda kapak kapanıyor ve sifon otomatik olarak çekiliyor. Sonra da ultraviyole ışınla tuvalet temizleniyor.

Bu Japon yapımı Toto Actilite marka tuvaletin fiyatı 12.500 dolar. Şimdilik süper zenginlere yönelik gibi görülen bu ileri teknoloji ürünü, bir gün dünyanın her yerine hijyenik tuvalet olarak yayılabilir.

Sifondaki su elektrolize olduğu için bakterileri öldürüyor. İşiniz bitip oturaktan kalktığınızda tuvaletin kapağı otomatik kapanıyor ve yaydığı ultraviyole ışınla tuvaletin içinde çözünebilir olan her şey temizlenmiş oluyor.

Benzer özelliklere sahip ama daha ucuz (5000 dolar) Lixil Satis marka tuvaletler de Japon yapımı. Akıllı telefona yükleyeceğiniz bir program ve bluetooth bağlantısıyla tuvaleti kontrol edebiliyor, tuvalete her gidişinizin kaydını tutarak bağırsaklarınızın ne kadar iyi çalıştığını gözlemleyebiliyorsunuz.

Toto ve Lixil Japonya'da oldukça popüler markalar. Japon evlerinin yüzde 80'inde ısıtmalı yıkama sistemi olan tuvaletler var. Fakat Avrupa'da bu alışkanlık henüz gelişmiş değil.

Buna rağmen Toto uluslararası planda 40 milyon adet yıkamalı tuvalet satışı yaptığını söylüyor. Bunların fiyatı 1900 dolardan başlıyor. Zenginlerin yanı sıra lüks oteller ve restoranlar satın almış daha çok.

Fakat akıllı teknoloji ürünü bu tür tuvaletler Hindistan'ın bazı şehirlerinde yoksul mahallelerdeki kamuya açık tuvaletlerde de kullanılıyor. Enerji kullanımı bakımından kendine yeterli, bakım ve atık sorununu çözmüş bu sensörlü tuvaletler paslanmaz çelikten yapılmış. Kapısı açıldığında aydınlatma ve havalandırması otomatik çalışıyor. Çıkarken otomatik sifon ve tuvalet oturağı temizliği devreye giriyor.

Gelecekte hijyen ve sağlık açısından büyük yararları olacak bu tür sistemlerin daha da yaygınlaşması planlanıyor. Hatta tuvaletlerin doktorlarla bağlantılı hale getirilip sağlık sektörünün hizmetine sunulması tartışılıyor.

Bunlar şimdilik bize inanılmaz gelse de Toto yetkilileri bu alanda bazı adımların atıldığını söylüyor. Japonya'da yıkama ve kurutmanın yanı sıra tartı ve idrar analizi özelliğine sahip binlerce tuvaletin hastanelere satıldığı belirtiliyor.