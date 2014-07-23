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Dünya
Deutsche Welle

Binlerce çocuk travma yaşıyor

Gazze’de İsrail’in askeri harekatı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Çocuk hakları örgütü Save The Children, çatışma ortamı yüzünden en az 72 bin çocuğun travma yaşadığına dikkat çekiyor.

23 Temmuz 2014 13:00


Uluslararası çocuk hakları örgütü Save The Children'ın verilerine göre, İsrail'in Gazze operasyonu sonucu yaralanan Filistinlilerin üçte ikisi çocuk. Örgüt, yaralanan, ailesinden birini kaybeden ve ölüm anına tanıklık etmek zorunda kalan veya evinin çöktüğünü gören en az 72 bin çocuğun travma yaşadığına ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor. Save The Children yetkilileri bu sonuca, yerel örgütlerle birlikte yüzlerce çocuğun tedavi gördüğü klinikleri ve evleri ziyaret ederek ulaşmış. Örgüt, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler yüzünden İsrailli çocukların da sürekli olarak ölüm korkusu hissettiğini vurguluyor.

Ancak çatışmanın yine de Gazze'de mahsur kalan, kaçma olanağı olmayan, okullarda ve hastanelerde muhafaza imkanı arayan Filistinli çocukları daha fazla etkilediği belirtiliyor. Save The Children örgütünden David Hassel, “Son 48 saat en kanlı saatlerdi, sivil halkın korunması ve insan haklarına bağlı kalınması konusundaki kaygılarımız giderek artıyor. Çatışmanın taraflarını uluslararası koruma altında olan okullara ve hastanelere saygı göstermeye ve buraları hedef almamaya çağırıyoruz” dedi.

Gazze'de yüzlerce ölü

İsrail'in havadan ve karadan operasyonlarının başladığı günden bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 639'a yükseldi. Kurtarma örgütleri yaralı sayısının ise 4 bini aştığını kaydediyor. Operasyonlar sırasında 27 İsrailli asker ile 2 sivil de yaşamını yitirdi.

Filistinli militan örgütlerin İsrail topraklarına roket atmayı sürdürdüğünü kaydeden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ı kendi halkından faha fazla kişinin ölmesi için uğraşmakla suçladı. “Daha fazla sivil kurban istiyorlar” diyen Netanyahu, İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini fakat Hamas'ın reddettiğini söyledi ve “Bu gerginliği biz seçmedik” diye konuştu.

Bu arada Ürdün ise BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail ile Hamas arasında derhal ateşkes sağlanmasını öngören bir karar tasarısı sundu. Tasarı sivillerin korunmasını ve Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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