Binlerce CHP'li Taksim'de oturma eylemi yaptı: Susma, haykır, OHAL'e hayır!

Binlerce CHP'li, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılmasına karşı İstanbul Taksim'de bir araya geldi.

Polisin meydana giriş izni vermediği oturma eylemi için CHP'liler, İstiklal Caddesi'nde toplandı.

Kitle sık sık "Susma haykır, OHAL'e hayır", "AKP halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Taksim, her yer direniş", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıyor. Anonslarda "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının yıl dönümü olduğu da hatırlatıldı.

"OHAL adaletsizlik getiriyor"

CHP İstanbul Mahmut Tanal da oturma eylemine katıldı. OHAL döneminde bağımsız yargı ve medyanın yok edildiğini belirten Tanal, bu süreçte yaşananlarla ilgili olarak şu görüşü dile getirdi:

"Almanya'da Nazi döneminde basın, iktidarın söylediklerinin dışındakileri yazamıyordu. Şu anda suçsuz olup suça bulaşmayan öğrenciler var. İşinden atılan öğretmenler var. OHAL demokrasinin düşmanıdır. OHAL adaletsizlik getriyor."

İzmir Marşı söylendi

İstiklal Caddesi boyunca uzanan kortej, daha sonra İzmir Marşı söylemeye başladı. Yoldan geçen vatandaşlar, CHP'lilere alkışlarla destek verdi.

Eylemden önce neler yaşandı?

Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi. Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kent meydanı Taksim'dir. Biz de Taksim'de bu açıklamamızı yaparken sessiz bir şekilde hatta bulunduğumuz yerlerde oturarak OHAL değil demokrasi istiyoruz sesimizi tüm gürlüğümüzle duyuralım diyorum ve hepinizi bulunduğunuz yerlerde oturmaya davet ediyorum."