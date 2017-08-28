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Dünya

Binlerce Arakanlı Müslüman Myanmar'dan kaçıyor

Myanmar'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyor

28 Ağustos 2017 15:24

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı.

Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) geri çeviriyor.

Myanmar'ın batısındaki eyalette çatışmalar, silahlı grupların Cuma günü 30 karakola saldırması sonrası yeniden alevlendi.

Fransız haber ajansı AFP, cuma gününden bu yana 3 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçmeyi başardığını belirtti.

Öte yandan Arakan'da yaşayan ve Müslüman olmayan yaklaşık 4 bin kişi, ordu tarafından bölgeden tahliye edildi.

Cuma gününden bu yana süren çatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğü sanılıyor.

Myanmar ordusu geçen Ekim ayında bölgede büyük bir operasyon başlatmış, onbinlerce Arakanlı Müslüman kaçarak Bangladeş'e sığınmaya çalışmıştı.

Arakan'da 1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman yaşıyor.

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar'daki Müslümanlar, vatandaşlık da dahil olmak üzere birçok temel hakka sahip değil.

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