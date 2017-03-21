Binler İstanbul'da Newroz için buluştu: Baharı engelleyemeyecekler

İstanbul’da Newroz Kartal Meydanı'nda kutlandı. İstanbullular alana gelirken çoğu kez engellemelerle karşılaştılar. HDP'li vekiller yaptıkları konuşmada referanduma 'hayır' çağrısı yaptı. Konuşmaların ardından Newroz ateşi yakıldı. İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu "Newroz her yerde diriliştir, direniştir. Bizler de bu uyanışın adım adım başladığını, baharı engelleyemeyeceklerini biliyoruz” dedi.

Saat 11.00’de başlayan Newroz programı Kürtçe, Türkçe ve horonlar eşliğinde başladı. Newroz kutlamalarının yapılacağı alanda HDP’de güvenlikten sorumlu. Miting öncesi gerginlikler de yaşanmaya başladı. Gaziosmanpaşa ile Arnavutköy ilçelerinden gelecek otobüslerin polis tarafından engellendiği bildirildi. Özel harekat polisinin 6 kişiyi slogan attığı için gözaltına aldığı iddia edildi.

Newroz cezası kesildi

Polis Newroz’a araçlarıyla gelen bütün araçlara trafik ceza kesti. Protokolden araçlarıyla gelen İstanbullulara seslenilerek "Arkadaşlar araçlarınızı çekin 16 Nisan’da bunun da hesabını soracağız" dendi.

"Biji Newroz"

"Kadın direnişi ile özgürlük kazanacak", "Ülke fermanla mı yönetilir?", "Güdümlü Meclis mi olur?", "Bağımlı mahkemeler mi olur?" yazılı olduğu pankartların asıldığı alana üç noktada kurulan arama noktalarından geçerek giren binlerce kişi Newroz’u “Biji Newroz” sloganları ve halaylarla kutladı.

HDP, DBP, HDK, EMEP, SODAP, Devrimci Anarşist Faliyet, Alınteri, Mücadele Birliği, SYKP’nin de aralarında olduğu çok sayıda siyasi parti ve örgüt de bayrakları ve pankartlarıyla Newroz alanına girdi.

"Seni başkan yaptırmayacağız"

Alana kurulan platformlardaki ekranlardan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran seçimleri öncesinde Meclis’te yaptığı ve "Seni başkan yaptırmayacağız" konuşması dinletildi.

Program başlamadan tutuklu HDP milletvekilerine ve tutuklu siyasetçilere selam gönderildi. Sokağa çıkma yasaklarında hayatını kaybedenler adına 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasının ardından HDP Kartal ilçe eşbaşkanları ve Kobani’den gelen Muhammed konuştu. Alanda HDP’nin tutuklu eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın Newroz mesajı okundu.

HDP'li vekiller sahnede

Mektubun okunmasının ardından Newroz ateşini yakmak üzere Barış Anneleri, İstanbul İl Eş Başkanları Esengül Demir ve Mustafa Avcı, Garo Paylan ve Filiz Kerestecioğlu sahneye çıktı.

"Demirtaş olsaydı 'Şapşikler sandığa gideceğiz, hayız diyeceğiz' derdi"

Kartal’da düzenlenen ilk kutlamada HDP MYK üyesi Sezai Temelli konuştu. Temelli "Diyolar ki Kürtler referandumu boykot edecek. Eğer Demirtaş burada olsaydı: ’Ey şapşikler sandığa da gideceğiz hayırda diyeceğiz’ derdi. Hazırladıkları bu anayasa taslağında kadın yok, işçi yok varsa yoksa tekçi zihniyet var. Bu yüzden bu anayasaya hayır diyoruz. Kendi anayasamızı biz yapacağız kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz" dedi.

"Bu anayasa yakılanlara ne getiriyor?"

Temeli’nin ardından İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu sahneye çıktı. Kerestecioğlu “Bütün engellemelere rağmen her yerde önümüze çıkmalarına rağmen yok hafta sonu olmaz demelerine rağmen bizler buradayız. Biz hazırlanan bu Anayasaya, Anayasa demeye utanıyoruz. Bu Anayasa yakılan yakılan Cizre’ye Sur’a ne getiriyor? Bu Anayasada gençler, kadınlar var mı? Emekçilerin modern dehaklara karşı mücadele ettiği gündür bugün. Newroz her yer de diriliştir, direniştir. Bizler de bu uyanışın adım adım başladığını, baharı engelleyemeyeceklerini biliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye sanatçılar çıktı. Newroz halaylarla sona erdi.