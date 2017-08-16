T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Biniş kartınızı sosyal medyadan paylaşmayın; kredi kartı bilgileriniz çalınabilir!"

"Biriktirdiğiniz miller, başkası tarafından kullanılıp bilete çevrilebilir"

16 Ağustos 2017 10:31

Uçak yolculukları öncesi sosyal medyadan paylaşılan biniş kartı üzerindeki bilgilerle kimlik detaylarınıza ulaşılabilir. Bu bilgilerle kredi kartınız başkaları tarafından kullanılabilir.

Hürriyet'te Uğur Cebeci'nin, "Uçaklar yaşlanmaz" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: 

Bu yılın modası, transfer olan futbolcu oynayacağı futbol takımının kentine uçarken biniş kartının fotoğrafını çekiyor. Sonra da sosyal medyadan paylaşıyor. Bir bakıyorsunuz uçuş kartında bilet numarası var. Veya barkod ortada.

Kötü niyetli olanlar, bu detay gibi gözüken bilgilerden yola çıkıp çok kısa sürede kimlik bilgilerinize ulaşabilir. Bir sonraki adım bileti aldığınız kredi kartı bilgileriniz... Ya biriktirdiğiniz miller? Başkası tarafından kullanılıp bilete çevrilebilir.

Sosyal medyadan biletinizi, uçuş kartınızı paylaşırken dikkat!

Yazının tamamı için tıklayın

ETİKETLER

uçakbiniş kartıhaberaçıklamakimlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24