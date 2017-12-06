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Bingür Sönmez'i vuran eski başkan ve yeğeninin cezası onandı

Hümeyra PARDELİ/KARS, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde kalp cerrahı Prof

06 Aralık 2017 22:58

Hümeyra PARDELİ/KARS, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış İlçesi\'nde kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez\'i tabanca ile vurarak yaralayan Sarıkamış\'ın AK Partili eski Belediye Başkanı İlhan Özbilen ve yeğeni Özcan Taş\'a verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı. Özbilen ve yeğeni cezalarının onanması üzerine tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. 
Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Bingür Sönmez, Allahuekber Dağları üzerinden Sarıkamış\'a gittiği 24 Ağustos 2014 günü silahlı saldırıya uğradı. \"Bingür\" diye bağıran Sarıkamış eski Belediye Başkanı Ak Partili İlhan Özbilen, tabanca ile Prof. Dr. Sönmez\'i kolundan ve bacağından yaraladı. Olayın ardından İlhan Özbilen ve yeğeni Özcan Taş tutuklandı. Kars 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Özbilen ve yeğeni Özcan Taş\'a dava açıldı. İlhan Özbilen, tutuklu bulundugu cezaevinden Bingür Sönmez\'e gönderdiği mektubunda, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, özür diledi. Bunun üzerine Prof. Dr. Sönmez, avukatlarına duruşmalara katılmamalarını istedi. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan İlhan Özbilen ile yeğeni Özcan Taş, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile 21 Temmuz 2015 günü tahliye edildi.    
Kars 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 9 Kasım 2015\'de görülen karar duruşmasında İlhan Özbilen, \'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan 11 yıl 8 ay, yeğeni Özcan Taş ise eyleme yardım etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
ESKİ BAŞKAN İLE YEĞENİ YENİDEN CEZAEVİNE KONULDU
Sanık avukatlarının kararı temyiz etmesinin ardından dosya Yargıtay 1\'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Yargıtay, İlhan Özbilen ile yeğeni Özcan Taş\'a yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. Cezaların kesinleşmesinin ardından Özbilen ve yeğeni dün yeniden tutuklanarak kalan cezalarını çekmek için cezaevine konuldu.

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