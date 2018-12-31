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Bingöl'ün 2 ilçesinde eğitime kar nedeniyle 1 günlük ara

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

31 Aralık 2018 00:20

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl\'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir\" denildi.

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