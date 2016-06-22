Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı 2 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Sağgöze ve Geyikdere köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bingöl Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 22:00’dan itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bölgede PKK’ye yönelik operasyon düzenleneceği ve yasağın da bu nedenle uygulanacağı ifade edildi.

Sağgöze ve Geyikdere köyleri ile bağlı mahallelerinde uygulanacak yasağın ikinci bir duyuruya kadar uygulanacağı ve bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, yasağın bitim süresinin ayrıca duyurulacağı bildirildi.