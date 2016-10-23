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Bingöl'ün Genç ilçesinde bombalı saldırı; 2 şehit 17 yaralı

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde kaymakamlık binasının yakınlarında bombalı saldırı meydana geldi

23 Ekim 2016 04:41

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde kaymakamlığın yakınına bırakılan bomba yüklü araç, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis şehit oldu, 6’sı polis, 10 kişi de yaralandı. İHA ise geçtiği haberde yaralı sayısını 17 olarak duyurdu. DİHA, saldırıda Kaymakamlık Konağı'nda Genç Kaymakamı Abdullah Köklü'nün de yaralandığını öne sürdü. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Genç İlçesi’nde PKK’lıların kaymakamlık yakınına park ettiği bomba yüklü araç,saat 22.30 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit olurken, 6’sı polis, 10 kişi de yaralandı. Patlamada, çevredeki birçok ev ve işyerinde de hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Bingöl’e sevk edildi.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Saldırınan ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHA ise geçtiği haberde yaralı sayısını 17 olarak duyurdu.

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