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Bingöl'lü şehit güvenlik korucusuna uğurlama töreni

Aziz ÖNAL / BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Alıncık Köyü kırsalında dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nesip Özen'in cenazesi, düzenlenen törenle  toprağa verilmek üzere Genç ilçesine bağlı Derek

01 Eylül 2017 16:00

Aziz ÖNAL / BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Alıncık Köyü kırsalında dün gece PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nesip Özen\'in cenazesi, düzenlenen törenle  toprağa verilmek üzere Genç ilçesine bağlı Dereköy köyüne uğurlandı.
Merkeze bağlı Alıncak Köyü kırsalında PKK\'lı teröristlerin etsisiz hale getirilmeleri için dün gece güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Nesip Özen için Genç ilçesi Kaymakamlığı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ali Mantı, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Emniyet Müdürü Metin Akay, STK temsilcileri, vatandaşlar, şehidin yakınların katıldığı törende saygı duruşundan sonra şehit güvenlik korucusunun özgeçmişi okundu. 
Törende konuşan Bingöl Valisi Mantı, Özen\'i şehit eden terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:
\"Bir tesellimiz Nesip kardeşimizi şehit eden alçak, hain telef oldu gitti. Ülkemizi içeride ve dışarıda bölmek isteyen hain güçler ve bunların içerideki, dışarıdaki maşaları maalesef hainliklerini şeytanlıkları na devam ediyorlar. İnşallah bu millet bunların hain tuzaklarını yok edecek, çözecek, sonuna kadar mücadelesine devam edecektir.\"
Vali Mantı\'nın konuşmasının ardından şehit Özen\'in naaşı meydandan alınarak, Merkez Yeni Cami\'ye götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Genç İlçesine bağlı Dereköy\'e uğurlandı.
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