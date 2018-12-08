Bingöllü genç, Norveç'te Belediye Meclis Üyesi adayı oldu

23 yaşındaki Bingöllü Mehmet Kaan İnan, Norveç’in başkenti Oslo’da Belediye Meclis Üyeliği'ne aday gösterildi.

Ailesi yıllar önce Bingöl’den Norveç’e göç eden ve Oslo’da doğup büyüyen Mehmet Kaan İnan, iktidardaki muhafazakar sağ parti Höyre tarafından Haziran ayında yapılacak seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği için aday gösterildi.

En genç adaylardan biri olan İnan, “Önümüzdeki yerel seçimlerde üye olduğum muhafazakar sağ partiden Oslo’da seçilebilir bir yerden aday gösterildim. En genç ve tek Türk kökenli adayım. Bunun yanı sıra mecliste partim için siyasi danışmanlık yapıyorum. Partimin bana göstermiş olduğu sıcaklık, sevgi, sahiplenme ve teveccüh beni onurlandırdı. Seçimlere az bir zaman kaldı ve çalışmalara şimdiden başladık” dedi.

Solberg, 'Geleceğin başbakanı olabilir' demişti

Oslo’da çoğunluğu göçmen, 60 bin yoksul çocuk olduğunu söyleyen İnan, “Özellikle gençler ve çocuklar için mücadele edeceğim ve onların sesi olmaya çalışacağım” dedi.

Mehmet Kaan İnan, Türkiye’yi yakından takip ettiğini ve ileride Türkiye’ye de katkı sağlayacak projelerde yer almak istediğini ifade etti.

Öte yandan, Norveç Başbakanı, Erna Solberg, İnan Ailesi’ni ziyaretinde Mehmet Kaan İnan’ın gelecekte kendisinin yerine gelebileceğini belirtmişti.