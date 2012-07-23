Bingöl'e yapılamayan yol, Bakan Yıldırım'ı kızdırdı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Elazığ’da kendisine yol yapımı ile ilgili bilgi veren Karayolları 8’nci Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi’nin, "Bingöllüler, yol yapımına tepki gösterdiği için henüz bitiremedik" sözüne tepki gösterdi.

Sinirlenen Bakan Yıldırım, "Bingöl Havaalanı nerdeyse bitecek, siz daha yola başlamadınız" dedi, ardından Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı telefonla arayarak, bu sorunu çözmesini istedi.

Yapımı tamamlanan havalimanı ve yapımı devam eden bazı kavşaklarda incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a özel bir uçakla gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binalı Yıldırım’ı, Elazığ Valisi Muammer Erol, AKP Elazığ Milletvekilleri Faruk Septioğlu, Şuay Alpay ve Sermin Balık ile partililer karşıladı.

Elazığ Havalimanı pisti, terminal binası ve VIP salonunu gezerek inceleyen Bakan Yıldırım, daha sonra yapımı devam eden Kekliktepe Köprülü Kavşağı, Çayda Çıra Kavşağı’nı da inceleyerek Karayolları 8’nci Bölge Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi’den brifing aldı.

Karayolları 8’nci Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi’nin; sorumluluk alanlarındaki Bingöl Havaalanı yoluna, Bingöl halkının tepki göstermesi üzerine bir türlü başlayamadıklarını anlatması üzerine, "Nerdeyse Bingöl Havaalanı bitecek, siz daha yolu yapamadık diyorsunuz" diyerek sinirlenen Bakan Yıldırım, korumasından hemen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ı bağlamasını istedi. Cep telefonundan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile görüşen Bakan Yıldırım, havaalanını bitmek üzere olan Bingöl’de vatandaşların yol yapımına tepki gösterdiklerini anlatarak Bakan Cevdet Yılmaz’dan Bingöl Milletvekili sıfatıyla bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledi.



Havalimanı'nın açılışını Başbakan yapacak



Daha sonra AKP Elazığ İl Teşkilatı’nı ziyaret ederek partililerle buluşan Bakan Binali Yıldırım, havalimanının terminal binasıyla birlikte dünya standartlarında Elazığ’a kazandırdıklarını, ince işlerini de süratle tamamladıktan sonra açılışını Ramazan ayından sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile havalimanı gezisi sırasında görüşerek bilgi verdiğini anlatan Bakan Yıldırım, "Sayın Başbakanımız da Elazığ’a gelip açılışı yapacak. Elazığ’a yakışan bir iş olmuş, terminalin kapasitesi yıllık 3 milyon yolcu. Biz terminali aldığımızda yolcu sayısı 50 binin altındaydı. Şimdi 500 bini buldu. Yani 3 milyona kadar trafiği rahatlıkla sağlayacak bir terminal var" dedi.

Karayolları çalışmalarında yılın 4 ayında verimli çalışabildiklerini söyleyen Bakan Binali Yıldırım, İstanbul-Ankara hızlı tren projesinin Eskişehir-İstanbul etabı ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yıldırım, Elazığ Havalimanı’ndan geldiği özel uçakla Erzincan’a hareket etti.