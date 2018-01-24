Bingöl'den Afrin'e giden askerler dualarla uğurlandı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valisi Ali Mantı, Suriye’nin Afrin kentine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na Bingöl\'den katılan askerleri törenle uğurladı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevlendirilen askerler ile öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Ali Mantı, operasyona katılacak Mehmetçikleri Afrin’e uğurladı. 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığında yapılan tören öncesinde konuşan Vali Mantı, en kısa sürede verilen görevi başarı ile tamamlayıp sağlıklı dönmeleri dileğinde bulunarak, \"Zeytin Dalı Harekâtı’nı ifa etmek üzere hazırlandınız. İnşallah en kısa zamanda orada olacaksınız. Rabbim sizleri muhafaza etsin; sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gidip dönmenizi nasip etsin. Sizler bu konuda tecrübelisiniz. Ülkemiz ve milletimiz için bilerek ve isteyerek bayrağımız, vatanımız, ezanımız ve milletimiz için görev yapıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah iki cihanda, hem bu dünyada hem de ahirette sizleri, aileniz ve tüm sevdikleriniz ile beraber vatanımıza, milletimize bağışlasın. Yolunuz açık olsun. Milletimizin duası sizlerle. Rabbim sizlere yardımcı olsun. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum\" dedi.

Elazığ 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da katıldığı programda askerler, yapılan dualar eşliğinde Afrin’e uğurlandı.



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