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Bingöl'deki tecavüz olayında 4 uzman çavuşun tutuklanması talebine red

Bingöl'de 16 yaşındaki E.A'ya tecavüz eden 4 uzman çavuşun yeniden tutuklanması talebi reddedildi

23 Haziran 2013 18:04

Bingöl’de, 16 yaşındaki E.A. adlı kıza cinsel taciz ve tecavüzde bulunmakla suçlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 uzman çavuşun yeniden tutuklanması ve gizlilik kararının kaldırılması talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Bingöl’de E.A.’ya cinsel istismar ve tecavüzde bulundukları iddiasıyla aralarında uzman çavuşlarında bulunduğu 8 kişi ile ilgili gizli yürütülen soruşturma devam ederken, E.A.’nın avukatı Canan Çakabey, geçen perşembe günü, tutuklama ve gizliliğin kaldırılması taleplerinde bulunmuştu. Çakabey, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in de aynı şekilde bu şüphelilerin tekrardan tutuklanmasısına ilişkin bir talepleri söz konusu olmuştur. Savcılık makamı şu an hem bizden, hem bakanlığın tutuklamaya ilişkin talebini değerlendirme aşamasında. Hem tutuklamaya ilişkin hem de dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasına ilişkin biz başvuru yaptık. Ama daha savcılıktan bize olumlu ya da olumsuz herhangi bir netice verilmedi" demişti.

Bugün bir açıklama yapan E.A.’nın avukatı Canan Çakabey, tutuklama talebinin delil durumunun değişmediği, soruşturma dosyasındaki gizliliğin kaldarılması talebinin ise delil durumu ile suçun vasıf ve mahiyeti gerekçe gösterilerek rededildiğini söyledi.

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