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Bingöl’deki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest

Perşembe günü Bingöl'de yapılan ve iki polisin şehit olduğu saldırı ile ilgili olarak dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

12 Ekim 2014 20:07

Bingöl'de perşembe günü Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik düzenlenen Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu'nun şehit olduğu saldırıyla ilgili aranan ve dün Kayseri’de durdurulan otomobilde bulunan 4 kişi serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bingöl'de perşembe günü düzenlenen 2 polisin şehit olduğu, Emniyet Müdürü Atalay Ürker ile polis Uğur Atlı'nın yaralandığı saldırıyla ilgili aranan 06 DH .... plakalı otomobil, Kayseri-Ankara karayolunun 35’inci kilometresinde dün durduruldu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerin, otomobilde bulunan Bingöl merkez Çiçekdere Mahallesi nüfusuna kayıtlı sürücü 28 yaşındaki F.A., Bingöl'ün Karlıova İlçesi Kanireş Mahallesi nüfusuna kayıtlı eşi 26 yaşındaki P.A., aynı nüfusa kayıtlı kayınbiraderi 15 yaşındaki C.F.P ile kayınvalidesi 47 yaşındaki A.P. gözaltına alındı. Otomobil ise, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Emniyette sorguları tamamlanan F.A., P.A., C.F.P. ile A.P., olayla ilgilerinin bulunmadığı saptanınca sabaha karşı serbest bırakıldı. Otomobilin ise Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nden gelecek ekip tarafından inceleneceği belirtildi.

 

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