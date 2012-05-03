Bingöl'deki molotof saldırısına 21 yıl hapis

Bingöl'de düzenlenen 2 ayrı korsan gösteride molotof kokteyli attığı ve PKK bayrağı astığı iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki Muhammet Bazancir'e 21 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi. Bazancir'e dönük suçlamaların dayandırıldığı gizli tanık, Emniyet'te baskı gördüğünü ve zorla ifade imzalattırıldığını açıklayarak, ifadesini reddetmişti.

Bingöl'de 27 Kasım 2010 günü BDP'nin seçim çalışmaları sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçlerine taş, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldıran grubun içinde bulunduğu ve 20 Mart 2011'de Bingöl'de düzenlenen nevruz etkinliklerinde yüzünü kapatarak PKK bayrağı astığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Muhammet Bazancir'in davasına Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

CNNTürk'te yer alan habere göre, Bazancir ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada savcı, geçen duruşmada dile getirdiği esas hakkındaki görüşünü tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Muhammet Bazancir, yargılanmasına konu olan işlerle ilgisinin olmadığını ve bugüne kadar kimseye zarar vermediğini ifade ederek, beraatini istedi.

Sanık Avukatı Fethi Gümüş, müvekkiline yöneltilen suçlamaların "Duman" kod adlı gizli tanığın beyanlarına dayandırıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Gizli tanığın bir önceki celse beyanı alınmıştır. Söz konusu beyanların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Gizli tanık kendiliğinden duruşmaya gelerek ifade verdiği halde, sanki biz getirmişiz gibi duruşma zaptına geçirilmiştir. Gizli tanık olarak verdiği ifadenin kendisine ait olmadığını ve polisler taradından zorla alındığını da söylemiştir. Söz konusu beyanların müvekkilim aleyhine değerlendirilmemesi gerekir."

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Muhammet Bazancir'e 20 Mart 2011 tarihinde katıldığı "nevruz etkinliklerindeki eylemi", "katıldığı yasa dışı yürüyüş", "mala zarar vermek", "molotof kokteyli atmak" suçlarından toplam 21 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verdi.

Gizli tanık gelerek kimliğini açıklamıştı

Bazancir'in bir önceki duruşmasına gelen ve dosyanın "Duman" kod adlı gizli tanığı olduğunu söyleyen A.B., "Polisler tarafından yapılan incelemede sanığın ve benim görüntülerim tespit edilince, gözaltına alındım. Bana Emniyet'te baskı yaptılar. Yazdıkları bir ifadeyi bana okutmadan imzalattılar. Ayrıca beni gizli tanık yaptılar. 'Gizli tanık' olduğumu aileme söylemem durumunda beni içeri atacaklarını söylediler. Bu şekilde gizli tanık olarak ifade vermiş oldum. Gizli tanık olarak adım, bildiğim kadarıyla 'Duman'dır. Vicdan azabı duyduğum için bu durumu aileme söyledim. Onların aracılığı ile bugün duruşmaya gelerek ifade vermek istedim. 'Duman' gizli tanık ismiyle vermiş olduğum ifadeyi kabul etmiyorum" demişti.