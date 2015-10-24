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Bingöl'deki kazada yaralanan asker hayatını kaybetti

Fatih Dik, 21 Ekim'de, Karlıova'da gerçekleşen kazada yaralanmıştı

24 Ekim 2015 23:28

21 Ekim'de adli bir işlem için Karlıova Devlet Hastanesinden dönen polis ekibini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan Fatih Dik, hayatını kaybetti.

Bingöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren polis memuru Fatih Dik, özel uçakla İzmir’e gönderilmek üzere ambulansla getirildiği Bingöl Havaalanı'nda durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye geri gönderildi. Dik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu. 

21 Ekim'de adli bir işlem için Karlıova Devlet Hastanesinden dönen polis ekibini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memurundan biri olay yerinde şehit olmuş, yaralı Dik ve diğer polis memuru Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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