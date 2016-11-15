Bingöl’de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!

Bingöl'de zırhlı özel harekat polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 polis yaralandı.
Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Genç İlçesi Küpar mevkiinde, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, saat 20.30 sıralarında zırhlı özel harekat polisi aracışının geçişi sırasında infilak ettirildi. Yaralanan 2 polis, olay yerine gelen ambulansla Genç İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.