T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl’de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!

Patlamada 2 polis yaralandı

15 Kasım 2016 01:17

Bingöl'de zırhlı özel harekat polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 polis yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Genç İlçesi Küpar mevkiinde,  yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, saat 20.30 sıralarında zırhlı özel harekat polisi aracışının geçişi sırasında infilak ettirildi. Yaralanan 2 polis, olay yerine gelen ambulansla Genç İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

zırhlı araçbingöl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24