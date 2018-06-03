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Bingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya düştü, 1 makinist yaralandı

03 Haziran 2018 00:36

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya düştü, 1 makinist yaralandı.
Saat 16.00 sıralarında Bingöl\'ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine, dağlardan kopan kayalar isabet etti. Elazığ-Tatvan arasında hareket ettiği öğrenilen yük treninde maddi hasar oluşurken, olayda bir makinist yaralandı. Yaralı makinist olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kayaların altında kalan trenin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

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