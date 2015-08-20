Bingöl'de yük trenine bombalı saldırı

Bingöl'ün Solhan İlçesi yakınlarında, raylara döşenen patlayı yük treninin geçişi sırasında patlatıldı. PKK’lılarca düzenlendiği tahmin edilen saldırıda 4 vagon devrildi.

DHA’da yer alan habere göre, Muş-Elazığ seferini yapan 53011 sefer sayısı yük trenine PKK'lı teröristler bugün saat 11.30'da Bingöl'ün Solhan ile Muş arasında bombalı saldırı düzenledi. PKK'lılar raylara yerleştirdikleri bombayı, trenin geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, trenin 4 vagonu devrildi. Saldırı nedeniyle demiryolu kapanırken, kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Baz istasyonuna bombalı saldırı

Batman'ın Sason ilçesinde GSM şirketine ait baz istasyonuna terör örgütü PKK mensuplarınca saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Kelhasan köyü yakınlarındaki baz istasyonuna 01.30 sıralarında terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı atıldı.

Meydana gelen patlamada baz istasyonu zarar gördü.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.