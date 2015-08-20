T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bingöl'de yük trenine bombalı saldırı

Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, trenin 4 vagonu devrildi

Fotoğraf: Arşiv

20 Ağustos 2015 17:44

Bingöl'ün Solhan İlçesi yakınlarında, raylara döşenen patlayı yük treninin geçişi sırasında patlatıldı.  PKK’lılarca düzenlendiği tahmin edilen saldırıda 4 vagon devrildi.

DHA’da yer alan habere göre, Muş-Elazığ seferini yapan 53011 sefer sayısı yük trenine PKK'lı teröristler bugün saat 11.30'da Bingöl'ün Solhan ile Muş arasında bombalı saldırı düzenledi. PKK'lılar raylara yerleştirdikleri bombayı, trenin geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, trenin 4 vagonu devrildi. Saldırı nedeniyle demiryolu kapanırken, kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

 

Baz istasyonuna bombalı saldırı

 

Batman'ın Sason ilçesinde GSM şirketine ait baz istasyonuna terör örgütü PKK mensuplarınca saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Kelhasan köyü yakınlarındaki baz istasyonuna 01.30 sıralarında terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı atıldı.

Meydana gelen patlamada baz istasyonu zarar gördü.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

bingölbombalı saldırıyük treni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24