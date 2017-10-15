Bingöl'de yola çıkan domuzlar, kazaya yol açtı: 8 yaralı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Genç İlçesi karayolunda, 2 domuzun aniden yola çıkması üzerine meydana gelen ve 2 aracın karıştığı kazada 8 kişi, hafif yaralandı.

İçmeler Mahallesi mevkisinde, dün gece saat 23.00 sıralarında, seyir halindeki araçların önüne aniden 2 domuz çıktı. Yola çıkan domuzlara çarpmak istemeyen bir minibüsle bir kamyonet çarpıştı. Kaza nedeniyle 8 kişi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Maddi hasara uğrayan araçların çarpmasıyla 2 domuz da telef oldu.

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