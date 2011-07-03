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BİNGÖL'DE TERÖR SALDIRISI: 1 ASKER ŞEHİT BİNGÖL (A.A)

03 Temmuz 2011 18:12

-BİNGÖL'DE TERÖR SALDIRISI: 1 ASKER ŞEHİT BİNGÖL (A.A) - 03.07.2011 - Bingöl'de PKK'lı teröristlerin jandarma karakoluna inşaat malzemesi taşıyan kamyonete yönelik saldırısında, 1 asker şehit oldu, 1 rütbeli asker ile araç sürücüsü de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde yapımı devam eden Suveren Jandarma Karakoluna kamyonetle inşaat malzemesi taşıyan araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan Yozgat Yerköy nüfusuna kayıtlı onbaşı Deniz Bacanak (23) ağır, bir rütbeli asker ile araç sürücüsü N.B. yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesine kaldırılan Deniz Bacanak'ın şehit olduğu öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen terör örgütü üyelerinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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