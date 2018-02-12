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Bingöl'de terör propagandasına 9 gözaltı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

12 Şubat 2018 21:53

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüphelilerin hepsi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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