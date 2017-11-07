Bingöl’de telefon dolandırıcılığına 8 tutuklama

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL’de, telefonla aradıkları yaklaşık 150 kişiyi, kendilerini asker, polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp, dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden, 8\'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini asker, hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bingöl\'ün Solhan İlçesi ile Şanlıurfa merkez ve Akçakale İlçesi\'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 150 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanarak Bingöl Kapalı Cezaevi\'ne kondu, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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