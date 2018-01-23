Bingöl'de sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

BİNGÖL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla Bingöl\'de 4 kişi gözaltına alındı.

Bingöl\'de, TSK\'nın, terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştirerek, terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.