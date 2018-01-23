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Bingöl'de sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

BİNGÖL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla Bingöl'de 4 kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2018 19:44

BİNGÖL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla Bingöl\'de 4 kişi gözaltına alındı. 
Bingöl\'de, TSK\'nın, terör örgütü PKK/YPG kontrolünde bulunan Suriye\'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nı sosyal medya üzerinden eleştirerek, terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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