Bingöl’de selden yıkılan köprü yenileniyor

Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL Belediyesi, sel felaketi sonucu yıkılan Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü’nü yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. Köprünün 75 günde tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 13 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu çökerek kullanılamaz hale gelen Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü’nde yapım çalışmalarının başladığını söyledi. Kenti 18 milyon lira zarara uğratan felaketin, Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi bağlantısını sağlayan, araç ve yaya köprüsünü de yıktığını hatırlatan Barakazi şöyle dedi:

\"Köprülerin yeniden yapılmasına kadar geçecek sürede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için geçici araç ve yaya köprüleri belediyemizce ivedilikle yaptırılarak araç ve yaya köprüleri trafiğe açılmıştı. Bu süreçten sonra eski köprünün yıkımı için çalışmalar yapıldı. Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü’nün projesi Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğü\'ne, eski köprüde askıda kalan içmesuyu ana hattımızın deplasesi için de İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü’ne projeler hazırlatıldı. Projelerin tamamlatılması ve afet ödeneğinin belediyemize gelmesini müteakip ihale çalışmalarına başlanılarak, araç ve yaya köprüleri yapım ihalesi kısa süre önce yapıldı. İhaleli alan firma yapım hazırlıklarına başladı. İhale kapsamında yapım işi süresi 75 gün olarak belirlendi. Köprünün 2017 yılı iş sezonu içerisinde bitirilmesi planlanıyor.\"

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