Bingöl'de şehit sayısı 7'ye yükseldi

Bingöl'de polis ekiplerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis sayısı 7'ye yükseldi.



Bingöl'de dün Havalimanı yolunda PKK'lıların zırhlı polis midübüsüne yönelik bombalı araçla düzenlediği saldırıda polis memurları Hasan Koçer, Bekir Deniz, Abdullah Bıyık, Yunus Emre Doğan, Oğuz Sümbül ve Duran Belemir şehit olurken, Buğra Yıldırım, Ferit Akgün, Hasan Tendik ve Osman Eray Karademir isimli polis memurları da yaralandı. Yaralı polis memurlarından Ferit Akgün ile Hasan Tendik Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Buğra Yıldırım ile Osman Eray Karademir Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, hastanenin yoğun bakımında tedavisi süren polis memuru Osman Eray Karademir, bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polislerin ise Bingöl ve Elazığ'daki hastanelerde tedavileri sürüyor. Bingöl'de bugün düzenlenmesi beklenen cenaze töreni ile şehit polislerin memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.

