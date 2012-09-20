Bingöl'de saldırıya uğrayan askerler: PKK'lıları gördük ama zırhlılar kaçtı

Bingöl’de saldırıya uğrayan askerler "PKK’lıları termal kamerada gördük ama mühimmat yoktu. Zırhlılar kaçtı" dedi.

Bingöl’de 10 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısından yaralı kurtulan askerler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı askerlerin iddiasına göre, onları korumakla görevli zırhlı araçlar saldırı başladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Taraf gazetesinden Remzi Budancir'in haberine göre; Türkiye, Bingöl-Muş karayolunda 10 askerin hayatını kaybettiği, 70 askerin de yaralandığı PKK saldırısıyla sarsılırken, gözler bu saldırının nasıl gerçekleştiğine çevrildi. Askerlerin neden sivil ve korumasız araçlarla taşındığı ve askerî sevkıyatın istihbaratına PKK’ların nasıl ulaştığı sorularına cevap aranırken, yaralı askerlerin anlattıkları, güvenlik zaafiyetini ortaya koydu.



'Zırhlı araçlarda mühimmat yoktu'



Sivil otobüslere eskortluk yapan zırhlı kobra araçların termal kameralarında bölgedeki PKK’lıların tesbit edildiğini belirten askerler, şunları söyledi:

“Kobra araçlarında bulunan termal kameralarda PKK’lılar görünüyordu. Ancak askerî araçlarda mühimmat olmadığı için müdahale edemedik. Öndeki otobüse roket isabet etti. Saldırganlar kadındı. Bir rütbeli, silahıyla iki-üç el ateş açtı. Saldırı olduğunda bizi koruyan zırhlı araçlar da mühimmat olmadığından karşılık veremeyip olay yerinden hızla uzaklaştılar.”



'15-20 dakika bizi taradılar'



Habertürk’e konuşan yaralı askerler de olay yerine gelmeden kısa bir süre önce mola verdiklerini belirterek, tekrar yola çıktıktan kısa bir süre sonra silah sesiyle bir anda irkildiklerini, otobüste yeteri kadar silah bulunmadığı için karşılık veremediklerini anlattı. Can havliyle kendilerini otobüsten dışarı attıklarını söyleyen askerler, “Yaklaşık 15-20 dakika tarandık. Köy korucusu olduğunu sandığımız tepedeki kişi olmasaydı belki hiçbirimiz sağ kurtulamayacaktık” dediler.