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Bingöl’de saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl merkez Alıncık köyünde yaşanan güvenlik güçlerine yönelik olarak düzenlenen saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

01 Eylül 2017 01:20

Bingöl’de güvenlik noktasına PKK’lılarca düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl merkez Alıncık köyünde güvenlik korucularının bulunduğu güvenlik noktasına PKK mensupları tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı. Ağır yaralı korucu Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

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